Экс-участника теробороны Украины заподозрили в изнасиловании и убийстве женщины и ребенка в Херсоне

В Херсоне поймали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины и ребенка. Задержанный — бывший участник теробороны Украины, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области. Информация появилась в ее Telegram-канале.

В администрации заявили, что «в Херсоне раскрыли тяжкое преступление».

«Временным управлением МВД России по Херсонской области по горячим следам раскрыто <…> изнасилование и убийство женщины и ребенка. Задержан подозреваемый — бывший участник так называемой украинской территориальной обороны», — сказано в сообщении.

Личность задержанного и подробности происшествия не раскрываются.