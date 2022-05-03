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    03 мая 2022, 12:06

    Экс-участник нацбата «Айдар» рассказал, что его сослуживцы подбрасывали оружие властям Донбасса

    Участники нацбатов устраивали провокации против властей Донбасса

    Анна Усачева

    Участники неонацистского батальона «Айдар»* регулярно устраивали провокации против политиков Донбасса и выбивали компромат на неугодных бизнесменов. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший сторонник нацбата Виталий Баштанник.

    Экс-участник нацбата «Айдар» рассказал, что его сослуживцы подбрасывали оружие властям Донбасса

    Его уже задержали. Сейчас Баштанник дает признательные показания сотрудникам российских силовых структур. РИА «Новости» опубликовало его историю, которая произошла в 2014 году в селе Стукалова Балка.

    «Остановились возле какого-то дома. Они вскрыли гараж, что-то там делали, а потом по телевидению объявили, что у какого-то депутата в гараже нашли вооружение — гранаты. То есть они оставили гранаты и объявили, что нашли склад вооружения», — рассказал Баштанник.

    Также экс-участник «Айдара»* сообщил, как сторонники его батальона под пытками добывали компроматы. Баштанник рассказал, как на его глазах сослуживец орал на заключенного в тюрьме нацбата. Неонацист требовал информацию на какого-то местного бизнесмена и фермера.

    * «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.