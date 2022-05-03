Экс-участник нацбата «Айдар» рассказал, что его сослуживцы подбрасывали оружие властям Донбасса

Участники неонацистского батальона «Айдар»* регулярно устраивали провокации против политиков Донбасса и выбивали компромат на неугодных бизнесменов. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший сторонник нацбата Виталий Баштанник.

Его уже задержали. Сейчас Баштанник дает признательные показания сотрудникам российских силовых структур. РИА «Новости» опубликовало его историю, которая произошла в 2014 году в селе Стукалова Балка.

«Остановились возле какого-то дома. Они вскрыли гараж, что-то там делали, а потом по телевидению объявили, что у какого-то депутата в гараже нашли вооружение — гранаты. То есть они оставили гранаты и объявили, что нашли склад вооружения», — рассказал Баштанник.

Также экс-участник «Айдара»* сообщил, как сторонники его батальона под пытками добывали компроматы. Баштанник рассказал, как на его глазах сослуживец орал на заключенного в тюрьме нацбата. Неонацист требовал информацию на какого-то местного бизнесмена и фермера.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.