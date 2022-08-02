Экс-советник Трампа заявил, что Украину не ждет ничего хорошего из-за характера Байдена

Украине не стоит ждать ничего хорошего из-за нерешительности президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил экс-советник бывшего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна», — написал Болтон в своей статье для издания 19FortyFive.

Он добавил, что Байден уже неоднократно показывал свою слабость в отношениях с Россией и Китаем. Своими действиями президент подорвал авторитет США и навлек на страну новые вызовы.

По его словам, Белый дом зачастую уступает под давлением. В качестве примеров он привел обсуждение с Россией вопросов по обмену пленными, возвращение США в иранскую ядерную сделку 2015 года и визит на Тайвань спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Болтон отметил, что все эти ситуации обнадеживают противников страны и вызывают тревогу у ее союзников.