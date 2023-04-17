Спецоперация 17 апреля 2023, 11:10 Экс-советник Пентагона раскрыл правду о шансах ВСУ против ВС России Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина знает, что проиграет в конфликте с Россией rawpixel

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Украина знает, что ВСУ неминуемо проиграют в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.

«Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы», — констатировал он.

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Макгрегор добавил, что украинские войска сейчас «в ужасном положении». США подталкивают их к «массивному наступлению», не понимая, что у них нет на это ресурсов. Отставной американский полковник посоветовал ВСУ отступить, указав на то, что они в любом случае не смогут справиться с Вооруженными силами России.

Ранее обозреватели Financial Times опросили британских военных экспертов о возможных результатах контрнаступления украинских войск. Как выяснилось, большинство считают, что многие украинские подразделения погибнут в ходе этой операции без адекватной поддержки с воздуха. ВСУ предстоит преодолевать хорошо укрепленные российские позиции, противотанковые рвы, заминированные поля.