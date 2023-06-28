Спецоперация 28 июня 2023, 21:22 Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, как на Украине решают вопрос с недостатком солдат Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что на Украине воруют мужчин для отправки в армию

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На Украине Воруют мужчин для того, чтобы отправить их служить в армию. Такой информацией поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в личном блоге на YouTube. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

«Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил „сафари“ на украинцев», — отметил политик.

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Он подчеркнул также, что причина такого поведения заключается во внушительных потерях в ходе специальной военной операции. На улицах украинских городов можно заметить автобусы, в которые насильно заталкивают мужчин.