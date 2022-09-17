Украину призвали отказаться от своих территорий | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Украину призвали отказаться от своих территорий Экс-сотрудник Госдепа Уитон: Украина должна отказаться от своих русскоязычных территорий YouТube

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Украина вынуждена затягивать конфликт с Россией, так как это выгодно Западу. Бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон отметил, что страна должна отказаться от некоторых своих территорий, сообщил телеканал Fox Business.

Речь идет о «русских в этническом плане, русскоговорящих» регионах, пояснил Уитон. По его мнению, ментальность местных жителей «отличается от [ментальности населения] областей, расположенных ближе к центру и на западе страны».

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Также Уитон заявил, что Запад вынуждает Украину затягивать спецоперацию, так как ему выгодно, чтобы Россия была ослаблена.

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«Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого», — заключил эксперт.

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