Экс-сослуживец «сдал» преступления Надежды Савченко в Донбассе

Бывшую участницу украинского неонацистского батальона «Айдар»* Надежду Савченко заподозрили в причастности к убийству мирного энергетика. Следственный комитет России уже проводит расследование.

«Председатель СК России поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году», — сообщили представители ведомства.

О том, что экс-депутат Рады могла участвовать в преступлениях против мирного населения, стало известно из признания ее бывшего сослуживца Виталия Баштанника. Он рассказал РИА «Новости», что Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию. После этого участники «Айдара»* расстреляли мирного энергетика, а его легковой автомобиль забрали себе.

Баштанник также рассказал РИА «Новости» о провокациях нацбатов против властей Донбасса. Также, по словам бывшего участника «Айдара»* , его сослуживцы часто добывали компроматы на неугодных им бизнесменов. Для получения нужной информации нередко применялись пытки.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.