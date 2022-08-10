Экс-сенатор Клинцевич заявил, что США рискуют, не обеспечивая безопасность на Запорожской АЭС

США сильно рискуют из-за того, что не предпринимают меры для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился бывший сенатор и глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, написало ИА Nation News.

Минобороны России заявило, что АЭС, которая занята российскими военными, продолжают обстреливать ВСУ. По словам Клинцевича, США могли бы остановить это, однако не предпринимают мер, ставя под угрозу безопасность Европы.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем. И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — заявил Клинцевич.