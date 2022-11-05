Экс-разведчик США заявил, что Польша может втянуть НАТО в конфликт на Украине | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 23:58 Экс-разведчик США заявил, что Польша может втянуть НАТО в конфликт на Украине Американский разведчик Риттер заявил о желании Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине РИА "Новости"

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Страны Европы обеспокоены тем, что Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине. При этом сами европейцы не готовы отправлять своих солдат на фронт. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Европа уже не рада: она озабочена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в ЕС никто не хочет отправлять на Украину военнослужащих. Никто, кроме Польши» — сказал Риттер.

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Офицер рассказал, что поляки относятся к украинскому конфликту с большим энтузиазмом. По его словам, на передовой находятся от 10 до 30 тысяч польских солдат.

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Риттер считает, что для отправки военнослужащих на Украину и противостояния России у стран Североатлантического альянса нет необходимого оснащения и техники. Кроме того, разрешение на такие действие должен дать НАТО, а для этого необходимо проводить переговоры и дебаты, которые будут длиться долгое время.

В другом интервью на этом же канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напротив допустил, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. По его мнению, сейчас в Штатах активно готовятся к отправке бойцов для сражений на украинской территории, а Байден имеет право принять подобное решение, не получая одобрения конгресса.