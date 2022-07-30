Экс-посол Франции в РФ усомнилась в украинской версии удара по СИЗО в Еленовке

Версию киевского режима об ударе российских войск по СИЗО в Еленовке подвергли критике. Бывший посол Франции в РФ Сильви Берманн в интервью BFMTV заявила, что у России, Луганской и Донецкой народных республик не было оснований бомбить следственный изолятор.

Заключенные военнопленные ожидали судебного процесса, многим из них могли вынести смертные приговоры. Поэтому у союзных сил «не было необходимости убивать их таким образом», заявила дипломат.

В правдивости украинской интерпретации удара во Еленовке усомнился и французский полковник в отставке Мишель Гойя. Военный отметил, что для России бессмысленно «бомбить тюрьму, которая находится под их контролем» с учетом скорого судебного процесса и вероятного смертного приговора.

ВСУ ударили по тюрьме, где содержались пленные бойцы нацбата «Азов» в ночь на 29 июля. В результате обстрела погибли 53 заключенных. На месте обстрела СИЗО обнаружили обломки боеприпаса HIMARS, такое вооружение поставляет США на Украину.