Украинские власти не смогут выйти победителями из сложившегося кризиса. Об этом заявил бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Как написал Бэндоу в своей статье для American Conservative, американские власти переоценивают возможности Украины в вопросе противостояния российской спецоперации.

«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — отметил он.

По словам бывшего помощника президента, действующей администрации США стоит добиться от Украины возвращения к мирным переговорам. Он подчеркнул, что США должны предложить украинской стороне поддержку в заключении мира, а также ослабить антироссийские санкции, если страна поступит так же.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за своего отказа от переговоров рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс. Он заявил, что боевой задор Зеленского выглядит неуместным на фоне отступления украинских войск.