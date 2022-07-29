Экс-полковник СБУ сдался в плен после нескольких лет вербовки диверсантов в Донбассе

Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался в плен. Он рассказал российским силовикам о том, как под прикрытием программы «Тебя ждут дома» на протяжении нескольких лет вербовал диверсантов, сообщило РИА «Новости».

Пленный был кадровым сотрудником СБУ. Он начал карьеру в херсонском областном управлении, успел поработать в киевском. Со службы Владимир Дмитриев уволился в должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области.

Сослуживцы знают его по позывному Стич. Экс-полковник трижды выезжал в Донбасс. С 2015 по 2019 годы возглавлял оперативную группу на 35 человек в Красноармейске.

По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную территорию и пребыванию там Владимир Дмитриев. бывший полковник СБУ

Его группа под прикрытием программы «Тебя ждут дома» вербовала местных жителей, которые часто пересекали линию разграничения и имели родственников на Украине, снабжала диверсантов и вывозила своих агентов.