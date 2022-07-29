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    29 июля 2022, 12:40

    Экс-полковник СБУ сдался в плен после нескольких лет вербовки диверсантов в Донбассе

    Сдавшийся в плен экс-полковник СБУ рассказал о вербовке диверсантов в Донбассе

    Екатерина Виславская

    Бывший полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев сдался в плен. Он рассказал российским силовикам о том, как под прикрытием программы «Тебя ждут дома» на протяжении нескольких лет вербовал диверсантов, сообщило РИА «Новости».

    Пленный был кадровым сотрудником СБУ. Он начал карьеру в херсонском областном управлении, успел поработать в киевском. Со службы Владимир Дмитриев уволился в должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области.

    Сослуживцы знают его по позывному Стич. Экс-полковник трижды выезжал в Донбасс. С 2015 по 2019 годы возглавлял оперативную группу на 35 человек в Красноармейске.

    По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную территорию и пребыванию там

    Владимир Дмитриев.

    бывший полковник СБУ

    Его группа под прикрытием программы «Тебя ждут дома» вербовала местных жителей, которые часто пересекали линию разграничения и имели родственников на Украине, снабжала диверсантов и вывозила своих агентов.