Спецоперация 08 сентября 2023, 13:38 Экс-офицер США предупредил Украину о потере территорий Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потере Украиной территорий piqsels

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Поддержка Соединенные Штатов грозит Украине потерей территорий и населения, предупредил бывший американский офицер Дэниэл Дэвис. Его статью опубликовало издание 19FortyFive.

Контрнаступление ВСУ идет не просто медленно, заявил Дэвис. По его словам, оно обречено на неудачу. Украинской армии не удастся добиться контроля над территориями, признал экс-офицер. Нынешний подход США к поддержке киевского режима приводит лишь к потерям населения и разрушению инфраструктуры Украины.

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«Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — подчеркнул Дэвис.

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте, заявил ранее бывший офицер.

Украина не сможет начать мирные переговоры, поскольку опасается реакции Запада, подчеркнул экс-офицер морской разведки США Скотт Риттер. Если украинцы решат остановиться и сохранить жизни бойцов, западные страны откажутся поставлять им вооружение, писали «Известия».