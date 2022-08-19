Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров в освобожденной части Харьковской области

В освобожденной части Харьковской области сформировали совет министров. Его главой стал бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Распоряжение об образовании совета министров отдал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, сообщил ТАСС.

Ранее депутаты городской думы Краснодара единогласно приняли решение мэра города о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Краснодарский край шефствует над Харьковской областью, сообщал Алексеенко.

Должность мэра Краснодара он занимал с ноября 2021 года. До этого он был замглавы региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, с 2017 года работал первым вице-губернатором Краснодарского края. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».