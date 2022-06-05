Экс-командир теробороны признал, что ВСУ били по городам

Украинские командиры заставляли вычислять координаты передвижения российской техники тех людей, у которых не было возможности собирать такие данные. Это приводило к ударам ВСУ по мирным жителям в селах и городах, рассказал бывший командующий батальона войск теробороны Херсона Дмитрий Кузьменко.

«Некоторые указания руководства ВСУ хитростью и обманом заставляли тех людей, которые здесь оставались безвыездно, не имея на это возможности, собирать данные о технике РФ, передвижениях, вычислять координаты, вести вооруженное сопротивление», — привел ТАСС слова Кузьменко.

Экс-командующий сообщил, что при получении таких данных некоторые населенные пункты попадали под удар. В том числе Чернобаевка, где повреждения в результате получили не менее 200 домов.

Кузьменко, сдавшийся в плен российским военным, обратился к своим бывшим сослуживцам и призвал их сделать правильный выбор, поступив по его примеру.