Вооруженные силы Украины использовали тероборону как прикрытие при отступлении, рассказал РИА «Новости» экс-командир 124-го отдельного батальона теробороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко. После произошедшего он решил получить гражданство России.

«На сегодняшний момент люди чувствуют себя уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами», — рассказал он.

В первый же день спецоперации командир ВСУ, выйдя с ним на связь, утверждал, что на херсонском направлении ничего не происходит и не планируется. Однако сами украинские войска и спецслужбы покинули город.

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Решено было мобилизовать местных жителей. Военкоматы присылали всех без разбора, в том числе неподготовленных, и сначала набралось около 100 человек. Вопреки приказу оружие им тогда не раздали. На сборный пункт 25 февраля пришли 20-25 человек. Дмитрий Кузьменко предложил на собрании командования вывести всех из Херсона, так как «никакой подготовки и установок по обороне не было». Однако ему отказали.

Когда бойцы прибыли к назначенному месту на окраине Херсона и рассредоточились, стало ясно, что смысла в их действиях нет, так как российские военные уже были в городе. Многие погибли. Таким образом украинские силовики и военные бежали из Херсона, прикрыв тыл батальоном из неподготовленных местных жителей, призванных в ряды теробороны.