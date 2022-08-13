Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что Штаты «на грани войны» с Россией и Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что отношения Штатов и России с Китаем находятся «на грани войны». В интервью газете Wall StreetJournal он отметил, что частично ответственность за это лежит на американском правительстве.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — рассказал политик.

Киссинджер отметил, что США необходимо перестать нагнетать обстановку и разрабатывать варианты решения конфликта. Также он добавил, что после начала спецоперации Украина практически выполняет роль члена НАТО, поэтому и относиться к ней нужно соответствующе. По мнению политика, ей бы больше подошел статус Финляндии, которая не входит в альянс, но теперь выбирать не приходится.

Киссинджер допустил, что России после окончания спецоперации могут достаться некоторые территории Украины, в частности, «Крым и части Донбасса».