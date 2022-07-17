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    17 июля 2022, 12:42

    Экс-глава СВР Украины Маломуж заявил об «ультиматуме» Путина

    Экс-глава украинской разведки Маломуж: Путин выдвинул Украине ультиматум

    Александр Иванов

    Власти России выдвинули Украине ультиматум, чтобы проводить переговоры на своих условиях, заявил изданию «Обозреватель» бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Николай Маломуж. По его мнению, в случае несогласия РФ может якобы усилить боевые действия, сообщил РБК.

    Экс-глава СВР Украины Маломуж заявил об «ультиматуме» Путина

    Генерал заявил, что Россия требует невступления Украины в НАТО, признания ЛНР и ДНР с переходом их под контроль своей армии, а также демилитаризации страны. Кроме того, от украинских властей требуют установления статуса-кво на освобожденных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

    «Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели мы (Россия — прим. ред.) начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, либо переговоры на наших условиях», — отметил экс-глава СВР Украины.

    Запорожские власти призвали президента Украины Владимира Зеленского вывести ВСУ из областного центра. Сейчас 70% территории региона контролируют союзные войска.