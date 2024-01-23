Спецоперация 23 января 2024, 12:27 Экс-генерал армии Франции заявил, что многие жители охотнее встали бы на сторону ВС России Экс-генерал армии Делаварде: французы при наличии выбора сражались бы за ВС РФ E. Teister/blickwinkel/globallookpress

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Во Франции не так много молодых людей, которые пожелали участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ. В целом жители не поддерживают Украину и, если бы у них был выбор, пошли бы сражаться на стороне российских вооруженных сил, заявил RT бывший генерал французской армии Доминик Делаварде.

Он оценил количество желающих бороться на украинской стороне в несколько десятков человек. Явление не носит массовый характер, подчеркнул Делаварде.

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«Это очень немногие молодые люди, несколько десятков (во Франции в этой возрастной группе около 700 тысяч человек). <…> Французы в целом не поддерживают усилия Украины. И я уверен: если бы им предложили выбрать ту или иную сторону, многие из них служили бы на стороне России», — заметил он.

Экс-генерал армии также счел заслуживающим доверия список французских наемников, которые находились в Харькове в момент удара ВС России по пункту их дислокации. В перечне перечислены реальные люди, заверил Доминик Делаварде.

Российские силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове 16 января. Жертвами стали около 60 наемников. В появившемся списке предположительно 13 погибших французских наемников.