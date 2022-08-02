Экс-депутата Рижской думы арестовали за поддержку России

Служба госбезопасности Латвии задержала, а суд арестовал бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова. Его обвинили в публичной поддержке спецоперации на Украине и связях с фигурантом санкционного списка Евросоюза, сообщило информагентство LETA.

Уголовный процесс по статьям уголовного кодекса о публичном прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, а также нарушении санкций, введенных Евросоюзом, начался 29 июля.

Руслана Панкратова обвинили в том, что он «на нескольких российских пропагандистских ресурсах» оправдывал спецоперацию на Украине, распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках, а также сотрудничал с человеком из санкционного списка ЕС. В июле он посетил Запорожскую область и принял участие в пресс-конференции о проведении референдума. Следственные действия прошли 30 июля, правоохранители изъяли документы и носители информации.

С начала спецоперации России на Украине Служба госбезопасности Латвии возбудила 19 уголовных дел и приняла у Государственной полиции четыре уголовных производства, связанных с разжиганием ненависти и агрессивными действиями против Украины.