Значительная часть передаваемого Украине оружия через контрабандистов попадает обратно в Европу и может быть использована против европейских чиновников, написал в Telegram бывший депутат Рады Илья Кива.

По его словам, это происходит, поскольку с Украины оружие попадает в руки террористов или преступников. Не исключено, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, отметил бывший парламентарий.

«Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок», — пояснил Кива.

Именно видные политики могут стать мишенью для экстремистов, подчеркнул он. Ранее депутат рассказал, как в страны Евросоюза под видом беженцев попали вооруженные члены преступных группировок. Теперь они будут устраивать «кровавую бойню» из-за влияния на улице.