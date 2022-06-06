Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский боится западных спецслужб

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности. Причиной, по словам бывшего парламентария, являются опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ. Свою версию Кива изложил в личном Telegram-канале.

«Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь <…> покушения украинских военных», — написал экс-депутат.

Кива пояснил, что руководство Вооруженных сил недовольно неэффективным командованием боевыми действиями со стороны Зеленского. Его указания, согласно утверждениям экс-депутата, ведут к потерям личного состава и поражению на поле боя.

Он также добавил, что претензии к главе украинского государства возникли и у западных стран.

«Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины», — заявил Кива.

Он отметил, что Запад приходит к мысли об окончании вооруженного противостояния на украинской территории. Физическое устранение Зеленского, согласно утверждению политика, станет способом ускорить решение вопроса.