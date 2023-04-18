Спецоперация 18 апреля 2023, 22:13 Экс-депутат Рады Олег Барна погиб на Херсонском направлении «РВ»: в хоне СВО на Херсонском направлении ликвидирован экс-нардеп Олег Барна

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Бывший народный депутат Верховной рады, а ныне боевик ВСУ Олег Барна ликвидирован вооруженными силами России на Херсонском фронте в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По неподтвержденным данным, Барна умер в день своего рождения, 17 апреля, или накануне. Ему бы исполнилось 56 лет. Точное место его гибели неизвестно.

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Барна «прославился» происшествием в Раде, когда он за промежность пытался стащить с трибуны Арсения Яценюка. Нардеп в свое время попал во все мемы. Из-за инцидента в Раде его исключили из партии «Блок Петра Порошенко».

Ранее украинские СМИ сообщили о гибели в зоне СВО командир роты националистического батальона «Карпатская Сечь» Артура Асадова. В последние месяцы боевик вел активную медийную жизнь и часто давал интервью блогерам.