Экс-депутат Рады объявил о начале присоединения Украины к Польше

Западная Украина начала подготовку к вхождению в состав Польши.Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По наблюдениям Кивы, власти Украины изменили стратегию применения получаемых от Запада вооружений. Они больше не идут на восток в зону боевых действий, а остаются на западе страны, формируя, новый рубеж обороны. По мнению экс-депутата, это позволит достичь политической цели объединения данного региона с Польшей.

«Это первый этап перед отделением и созданием „прозападной Украины“ со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше», — написал Кива.

Ранее Кива обвинил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова в том, что тот отмывает наворованные деньги путем приобретения элитной недвижимости в немецком Франкфурте. Согласно информации экс-депутата, Баканов за сутки до начала спецоперации покинул Украину на двух набитых деньгами автобусах и отправился в Германию.