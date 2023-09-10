Спецоперация 10 сентября 2023, 17:46 Экс-аналитика ЦРУ ошеломила странная тактика ВСУ перед наступлением Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не попыталась сорвать подготовку обороны РФ Министерство обороны Украины

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ВСУ не стали пытаться сорвать подготовку российской обороны перед наступлением. Об этом заявил YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперта ошеломила подобная тактика украинской армии. Он назвал ситуацию разведывательной халатностью и отметил, что ВСУ должны были атаковать позиции ВС РФ ракетами или артиллерией.

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«Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это», — указал Джонсон.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, российские войска открыто укрепляли позиции, однако ни украинские, ни американские официальные лица не смогли оценить оборону противника.

«Теперь <…> ВСУ обнаружили, что они не могут прорвать даже первую линию», — добавил эксперт.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что американское руководство выразило недовольство из-за военных неудач Украины. Иностранное оружие оказалось бесполезным и не помогло ВСУ в контрнаступлении.