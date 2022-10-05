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Референдумы обеспечили Россию оборонительной позицией — экс-аналитик Пентагона

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: вхождение новых регионов в Россию укрепит их оборону

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Присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России укрепит их оборону. Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски назвала РИА «Новости» главный результат референдумов.

«У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция», — сказала она.

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Карен Квятковски назвала это главным изменением, которое фактически произошло раньше, но официально закрепилось после проведения референдумов.

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В состав России вошли четыре новых региона. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал это логическим продолжением воссоединения русских земель. Договоры подписали 30 сентября, их ратифицировали в Госдуме и Совфеде. Юридическая процедура оформления конституционного статуса субъектов завершится в течение недели.

Референдумы прошли с 22 по 27 сентября. В ДНР за интеграцию проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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Референдумы о присоединении к России

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