Экономист Василий Колташов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что лидеры Италии, Франции и Германии отказали Украине в оперативной передачи вооружений.

«Отказ поставлять оружие не равнозначен отказу от дальнейшего ущерба европейской экономике вследствие продолжения конфликта с Россией. Последствия принятых решений — 24 февраля и далее, — будут ощущаться еще очень долго», — спрогнозировал специалист.

По его словам, европейские лидеры дистанцируются от режима Владимира Зеленского и потихоньку начинают готовить позиции для переговоров с Россией по вопросу нормализации отношений. Колташов сказал, что судьба Украины мало интересует средние слои Европы.

«Однако пропаганда заставила их интересоваться. Теперь европейцы начинают ненавидеть эту тему, как и политиков, которые тащат ее. Поэтому Макрон и проиграл парламентские выборы. Эта же судьба угрожает и партии Шольца. <…> У Драги и других европейских политиков все тоже будет не очень здорово», — выразил уверенность собеседник информагентства.