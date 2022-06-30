Экономист Гинько заявил, что план направить Украине изъятые российские активы навредит США

Экономист Владислав Гинько считает, что если правительство США заморозит активы российских предпринимателей и направит их на помощь Украине, то это нанесет удар по самим Штатам. Об этом сообщил RT.

Также он заявил, что такими действиями правительство страны нарушит Конституцию. Он отметил, что это является несоблюдением права на собственность.

«Куда они перенаправят, не имеет значения. Это преступление. Это антиконституционный шаг», — заключил Гинько.