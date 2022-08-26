Экономист Беляев заявил, что Германия укрепляет экономику поставками оружия на Украину

Экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что поставки оружия на Украину помогают Германии обеспечить заказами свои компании. Он рассказал об этом сайту «Политика сегодня»,

«Власти Германии пытаются найти рычаг, чтобы поддержать собственные военные концерны. Фактически это поддержка экономики», — пояснил эксперт.

Беляев отметил, что в немецком обществе может возникнуть напряженность из-за милитаризации экономики. Но власти вряд ли откажутся от поддержки Украины, так как это для них выгодно, заключил он.