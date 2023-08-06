Спецоперация 06 августа 2023, 16:02 Экипажу танка «Алеша» вручили «Золотые Звезды» героев ДНР Врио главы ДНР Пушилин вручил экипажу танка «Алеша» «Золотые Звезды» героев республики Пушилин Д.В. / Telegram

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Остановившие и уничтожившие восемь единиц украинской бронетехники члены экипажа танка «Алеша» получили «Золотые Звезды» героев Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил „Золотую Звезду“ Героя Донецкой Народной Республики», — написал он.

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Пушилин добавил, что также присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии генерал-майору Игорю Кузьменкову.

Минобороны России сообщило, что экипаж танка «Алеша» во время выхода для прикрытия мотострелкового полка заметил группу украинской бронетехники.

Тайно подобравшись на достаточное расстояние к противнику экипаж открыл огонь и вступил в бой. Меньше чем за час «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом.

Также экипаж эвакуировал поврежденный танк, который заменил его на месте прикрытия мотострелковых подразделений.

Министр обороны Сергей Шойгу подписал указ о представлении всех членов экипажа танка «Алеша» к званиям героев России.