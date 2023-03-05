Спецоперация 05 марта 2023, 16:55 Экипажи самоходок «Нона» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне СВО Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов «крылатой пехоты» в зоне СВО

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В Минобороны рассказали о работе артиллерийских подразделений 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона». Они успешно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, уничтожая живую силу и боевую технику противника на всех направлениях.

«Артиллеристы „крылатой пехоты“ действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу», — подчеркнули в ведомстве.

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Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи незамедлительно сменяют позиции для выполнения новых задач.

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В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники группировки войск «Центр» обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими военнослужащими.

Российские военные незамедлительно передали координаты позиций противника в пункт управления артиллерией для их уничтожения. Совершив марш на огневые позиции, экипажи самоходок «Нона» поразили опорные пункты и уничтожили боевиков.

Одновременно с этим в южном секторе зоны спецоперации расчеты аналогичных САУ поразили подразделения противника, окопавшиеся на правом берегу Днепра.