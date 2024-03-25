Спецоперация 25 марта 2024, 08:58 Экипажи Ми-35 ударили по замаскированной технике ВСУ на Купянском направлении Минобороны показало видео ударов по технике ВСУ на Купянском направлении

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Армейская авиация ВКС РФ ударила неуправляемыми авиаракетами С-8 по замаскированной технике и инженерным сооружениям ВСУ на Купянском направлении. Видео боевой работы экипажей российских Ми-35 показало Минобороны.

Накануне, 24 марта, ведомство сообщало о нанесении Воздушно-космическими силами группового удара высокоточным оружием и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катеров ВСУ.

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В результате работу этих предприятий дезорганизовали. Кроме того, при ударе уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства, переданные ВСУ странами НАТО.

«Все цели удара достигнуты», — подчеркнули в Минобороны.