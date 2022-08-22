Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 разбили укрепленные позиции и технику Вооруженных сил Украины. Видео боевого вылета показало Минобороны РФ.

Военные вычислили местоположение укрепленных позиций, техники и бойцов ВСУ. Экипажи Ка-52 группировки войск Центрального военного округа вылетели на их уничтожение. Они работали на предельно малой высоте, огибая рельеф и уходя от противника. Для более точного удара и увеличения дальности поражения экипажи выполнили фигуру пилотажа «Горка».

«При входе в маневр сработал бортовой комплекс обороны. Были отстреляны тепловые ловушки, ракету наблюдали — она ушла. Выполнили стрельбу 20 неуправляемыми авиационными ракетами. Цель поражена», — рассказал один из военнослужащих.

Вертолеты вернулись на площадку базирования, где их подготовили к следующему вылету.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 активно используют во время спецоперации на Украине. Так, они оказали поддержку с воздуха при штурме Авдеевки.