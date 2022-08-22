Экипажи Ка-52 разбили укрепления ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами — видео
Минобороны РФ показало атаку вертолетов Ка-52 по укреплениям Вооруженных сил Украины
Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 разбили укрепленные позиции и технику Вооруженных сил Украины. Видео боевого вылета показало Минобороны РФ.
Военные вычислили местоположение укрепленных позиций, техники и бойцов ВСУ. Экипажи Ка-52 группировки войск Центрального военного округа вылетели на их уничтожение. Они работали на предельно малой высоте, огибая рельеф и уходя от противника. Для более точного удара и увеличения дальности поражения экипажи выполнили фигуру пилотажа «Горка».
«При входе в маневр сработал бортовой комплекс обороны. Были отстреляны тепловые ловушки, ракету наблюдали — она ушла. Выполнили стрельбу 20 неуправляемыми авиационными ракетами. Цель поражена», — рассказал один из военнослужащих.
Вертолеты вернулись на площадку базирования, где их подготовили к следующему вылету.
Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 активно используют во время спецоперации на Украине. Так, они оказали поддержку с воздуха при штурме Авдеевки.