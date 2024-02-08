Спецоперация 08 февраля 2024, 09:37 Экипаж ЗРК уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне спецоперации

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Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» российской группировки войск «Восток» уничтожил украинские беспилотники-разведчики в зоне спецоперации. Видео опубликовало Минобороны.

Этот ЗРК имеет высокую проходимость и способен поражать любые цели, попадающие в его диапазон высот и дальности: от беспилотников до крылатых ракет. Во время боевой работы расчет занял позицию, выявил приближающийся беспилотник ВСУ с помощью радиолокационной станции кругового обзора и запустил ракету, а затем сменил позицию. На каждую цель приходилось по одной ракете. Главной задачей было вовремя найти, захватить и уничтожить их. Ликвидировались БПЛА «Фурия», «Лелека-100».

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Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки «Запад» на Купянском направлении. Российские военнослужащие смогли уничтожить долговременные укрепления Вооруженных сил Украины.