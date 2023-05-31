31 мая 2023, 16:32
Экипаж танка Т-72 спас раненых во время наступательных действий в ДНР
Отделение пехоты попало под обстрел во время наступления украинских войск в ДНР, и их спас экипаж танка Т-72. Об этом Ura.ru рассказал командир танка с позывным «Абдула».
По его словам, экипаж танка выполнять боевую задачу. Бойцы приехали, обстреляли цели и отправились на поиски третьего экипажа. Но на обратном пути увидели раненых пехотинцев.
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«Обратно возвращались через позиции пехоты. Увидели, что половина пехоты уже лежит. Мы к ним подъехали, прикрыли корпусом. Отстреляли по врагу остатки боекомплекта, забрали раненых на броню и поехали на базу», — рассказал «Абдулла».
Он подчеркнул, что не мог бросить товарищей. Если бы экипаж ему не помог, то бойцы погибли. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Военные
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