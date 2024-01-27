27 января 2024, 14:30
Экипаж танка Т-62М российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ
МО: танк Т-62М ВС России поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка Т-62М Вооруженных сил России уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры работы бойцов группировки войск «Днепр». На видео видно перемещение экипажа на боевой машине. Танк произвел несколько выстрелов.
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«Потери противника составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными», — добавили в Минобороны.
Российские войска также атаковали зенитно-ракетные комплексы С-300 в Черкасской области Украины. ВС РФ ударили по складам Вооруженных сил Украины с горюче-смазочными материалами и авиационными средствами поражения в Днепропетровской и Кировоградской областях.
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