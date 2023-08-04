Спецоперация 04 августа 2023, 01:47 Экипаж танка «Алеша» получит по миллиону рублей от уральской компании за уничтожение колонны ВСУ Ura.ru: уничтоживший колонну ВСУ экипаж танка «Алеша» получит по миллиону рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Члены экипажа российского танка «Алеша», который уничтожил восемь единиц техники ВСУ, получит по миллиону рублей от одной из уральских компаний. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении отметили, что экипаж российского танка, который принимал участие в отражении атаки бронегруппы ВСУ, проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Реклама

«В качестве поощрения [компания] выплатит каждому члену экипажа по одному миллиону рублей», — сообщили в пресс-службе организации.

Экипаж танка «Алеша» на Запорожском направлении в зоне проведения СВО в одиночку уничтожил восемь единиц бронетехники, которую украинские военные получили от западных стран.

Российские бойцы маневром заманили противника на минное поле. Экипаж мастерски владел вооружением и полностью обездвижил противника, а затем успешно покинул поле боя.

В Кремле разошедшиеся по Сети кадры атаки российского танка вызвали восхищение. Министр обороны Сергей Шойгу представил экипаж танка к государственным наградам.