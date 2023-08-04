04 августа 2023, 01:47
Экипаж танка «Алеша» получит по миллиону рублей от уральской компании за уничтожение колонны ВСУ
Ura.ru: уничтоживший колонну ВСУ экипаж танка «Алеша» получит по миллиону рублей
Члены экипажа российского танка «Алеша», который уничтожил восемь единиц техники ВСУ, получит по миллиону рублей от одной из уральских компаний. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
В заявлении отметили, что экипаж российского танка, который принимал участие в отражении атаки бронегруппы ВСУ, проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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«В качестве поощрения [компания] выплатит каждому члену экипажа по одному миллиону рублей», — сообщили в пресс-службе организации.
Экипаж танка «Алеша» на Запорожском направлении в зоне проведения СВО в одиночку уничтожил восемь единиц бронетехники, которую украинские военные получили от западных стран.
Российские бойцы маневром заманили противника на минное поле. Экипаж мастерски владел вооружением и полностью обездвижил противника, а затем успешно покинул поле боя.
В Кремле разошедшиеся по Сети кадры атаки российского танка вызвали восхищение. Министр обороны Сергей Шойгу представил экипаж танка к государственным наградам.
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