Спецоперация 03 сентября 2023, 13:29 Экипаж Су-34 нанес два авиаудара по скоплению ВСУ на Купянском направлении Минобороны: истребитель Су-34 ударил по скоплению ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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На Купянском направлении в районе Копанок и Чернещины два авиаудара по месту скопления ВСУ нанес экипаж истребителя Су-34 группировки «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передало Минобороны.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 <...> нанес два авиационных удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ», — указал Зыбинский.

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Офицер также сообщил, что во время контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили артиллерийское орудие М-777, САУ М-109 Paladin и три минометных расчета около Свердловки и Ревучего.

Кроме того, ВС России барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши в районе Петропавловки и Западного.

Зыбинский добавил, что российский ЗРК «Тор» уничтожил два украинских дрона самолетного типа «Синица» и «Колумба» в районе Софиевки и Пилиповки. В завершение офицер отметил, что расчет самоходной огневой установки ЗРК «Бук» поразил реактивный снаряд большой дальности РСЗО HIMARS около Новокраснянки.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила скопление ВСУ под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР.