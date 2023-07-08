Спецоперация 08 июля 2023, 13:46 Экипаж российского вертолета Ка-52 уничтожил бронемашину ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 бронетехники ВСУ

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Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«Восстановлению не подлежит: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Южно-Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

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Управляемая ракета попала точно в цель, бронемашина загорелась, ее боекомплект сдетонировал, полностью уничтожив технику.

Удар запечатлел видеоконтроль. Всего российские бойцы уничтожили с воздуха четыре боевые бронированные машины украинских боевиков.

Ранее танк ВС России посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе. Экипаж боевой машины под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях в Запорожской области уничтожил несколько единиц тяжелой техники украинской армии. Одновременно танк вывозил с поля боя раненых и эвакуировал в тыл поврежденную технику.