Спецоперация 30 июля 2023, 18:16 Экипаж российского танка получит госнаграды ДНР за уничтожение колонны бронетехники ВСУ Врио главы ДНР Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну техники ВСУ

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Члены экипажа российского танка, остановившего колонну украинской бронетехники на Запрожском направлении, получат государственные награды Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Пушилин.

Он выложил распространившееся в Сети видео, на котором танк в одиночку уничтожает восемь натовских бронемашин. На кадрах видно, как российская машина хитрыми маневрами вынуждает технику ВСУ заехать на минное поле, при этом продолжая меткие удары по ней.

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Пушилин отметил, что ролик стал нашумевшим как в России, так и на Украине. Врио главы республики добавил, что командир дивизии танка «имеет прямое отношение» к освобождению ряда населенных пунктов на севере ДНР. С учетом этого факта и проявленного экипажем героизма его и решили наградить.

«Считаю необходимым отметить их (членов экипажа — прим. ред.) государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу», — информировал Денис Пушилин.

Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется.