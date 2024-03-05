Спецоперация 05 марта 2024, 09:49 Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении Минобороны: экипаж вертолета Ка-52 ликвидировал опорные пункты ВСУ

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Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ на Северодонецком направлении. Видео поделилось Минобороны.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. Метеоусловия при этом были сложными. Когда передовой авианаводчик отчитался о поражении целей, экипаж выполнил противоракетный маневр, применив бортовой комплекс обороны. После этого вертолет успешно вернулся на аэродром.

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«Все цели были поражены, уничтожены, что способствовало поддержке наших сухопутных войск и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками противника», — процитировало РИА «Новости» командира Ка-52 с позывным «Самара».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что ударная группа российской армейской авиации ВКС, в которую, в частности, входил вертолет Ка-52, поразила живую силу и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. Применялись также неуправляемые авиационные ракеты С-8.