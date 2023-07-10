10 июля 2023, 05:01
Экипаж БПМ-2М «Бережок» уничтожил пулеметный расчет под Авдеевкой
Экипаж БМП-2М «Бережок» уничтожил пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-2М «Бережок» Южной группировки войск ликвидировал пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой. Об этом рассказал РИА «Новости» оператор-наводчик с позывным Тактик.
«Работали „с ходу“, дистанция была примерно полтора километра [до позиций противника]. Нам дали координаты, где замечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь», — рассказал военный.
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Экипаж отрабатывал боевую задачу поочередно из пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями. С помощью тепловизора бойцы обнаружили, откуда украинские военные стреляют из пулемета. В итоге сначала был поражен пулеметный расчет, а после пикап. Также тепловизор «увидел» свет непонятных машин, куда тоже была запущена ракета.
Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил скопление живой силы ВСУ в деревне Хромово в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией была уничтожены гаубица Д-30 в районе населенного пункта Звановка.
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