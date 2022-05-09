Украина хамит Германии, ей теперь можно

Принцип единогласия членов Евросоюза не позволит Украине войти в его состав, пока есть страны, которые не заинтересованы в ней. Председатель Евросоюза Урсула фон дер Ляйен именно поэтому поставила под вопрос действенность принципа единогласия в ключевых вопросах для ЕС, чтобы «втащить» Украину в список участников союза, сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Все очень просто, любая страна ЕС имеет право вето в совете глав правительств. Это высший орган Евросоюза, который ключевые решения принимает. Еврокомиссия занимается оперативными вопросами, а решения Европарламента не являются обязательными. Если принцип единогласия будет отменен, то большинство, состоящее из Прибалтики, Польши и прочих Чехий, сможет диктовать волю меньшинству.

Но с другой стороны, если принцип единогласия не будет отменен, то никаких решений по Украине Евросоюз не получит. Пока есть принцип единогласия, та же Венгрия может блокировать выступление Украины в Евросоюз до бесконечности.

Другой вопрос, принято, что меньшинство при втором голосовании должно голосовать с большинством, голосование должно быть единогласным. Это не закон, а традиция. Венгры сказали, что плевать им на традиции, они будут голосовать против Украины. Госпожа Урсула фон дер Ляйен поставила вопрос о единогласии, иначе им Украину в Евросоюз не втащить.

Евросоюз ускорит принятие Украины, если наплюет на собственные правила

Если принципа единогласия нет, советы глав и правительств не могут принять решение, то ускорить процедуру можно. Вряд ли это можно сделать за неделю или месяц, но не растягивать на годы. Вопрос о стандартизации и дотациях можно отложить на более позднее время, а пока просто принять решение о приеме.

Главное же, после того как станут единогласны лидеры, главный вопрос — об условиях. Какие средства нужно выделить для подтягивания новой страны до уровня ЕС.

Прибалты долгое время получали приличные средства, сравнимые с их бюджетами. А может быть, для Украины этот срок будет 100 лет? Вся Европа их будет кормить. Но эти вопросы можно отложить, сказать, что мы решим их позже в рабочем порядке. Тогда вопрос принятия может в течение пары-тройки месяцев пройти, но если будет отменен принцип единогласия. Но не понимаю, как его отменить, потому что конституции у ЕС нет, что отменять будем?

ЕС не получится продавить позиции Венгрии

Для одной части Европы есть надежда, что им удастся продавить венгров. Думаю, что они ошибаются, потому у венгров там личный интерес — 200 тысяч венгров на Западной Украине, это ее большой интерес. Но они на это пока надеются.

С другой стороны, кто против приема Украины, в открытую не скажет, потому что общественное мнение Европы сейчас за Украину. Но будут говорить: «Ребят, мы сделали все, что могли. Больше сделать не можем, извините. С нас взятки гладки, все процедуры сделали, но пока не сложилось». Германия меньше всего заинтересована в приеме Украины в ЕС, им это не нужно, просто она сказать не может.

Украина нужна ЕС из идеологических соображений

Украина нужна ЕС из идеологических соображений, это фронт борьбы империи добра в лице США с империей зла в виде нас. Все обязаны Украине помогать. Вы могли бы себе представить, что украинский президент или украинский посол начнет хамить президенту или канцлеру Германии? А сейчас это можно, потому что они форпост добра и все, кто перед ними не преклоняется, — враги добра, а значит, сторонники зла.