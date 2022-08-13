ЕГЭ на освобожденных территориях Украины станет обязательным через пять лет

Единый государственный экзамен станет обязательным для учеников школ на освобожденных территориях Украины через пять лет. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире «России 24».

По его словам, решение по поводу ЕГЭ уже принято.

«Долго обсуждали, что даем переходный период в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена. А через пять лет уже [будем] вводить единый государственный экзамен как обязательный», — отметил Кравцов.

Ранее он заявлял, что на территории Донецкой и Луганской народных республик сдача ЕГЭ в ближайшие годы будет добровольной.

Также министр просвещения заявил, что школьники на освобожденных территориях смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива — зависит от типа школьного расписания, который выберет школа или регион.

С нового учебного года школы ДНР и ЛНР перейдут на российские образовательные стандарты. В планах — переподготовка около 15 тысяч преподавателей.