Спецоперация 17 августа 2023, 07:18 Эффективность ЗРК «Гифка-С» в зоне СВО оценили в Ростехе «Ростех»: ЗРК БД «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя в зоне специальной операции АО «Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

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Зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя при проведении специальной операции. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ростехе.

Технику разработало Конструкторское бюро машиностроения. Ее первые испытания начались еще в 2019 году.

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«Сейчас производство пошло в рамках гособоронзаказа, отзывы по применению хорошие. Наши бригады ведут постоянное техническое сопровождение комплекса, осуществляя выезды в зону боевых действий», — отметили в Ростехе.

ЗРК «Гифка-С» способен противостоять системам высокоточного оружия, крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам, вертолетам и самолетам, летящих на предельно малых и малых высотах в условиях ограниченной видимости и в любое время суток. Вооружение комплекса составляют ракета «Верба», «Игла» и «Игла-С».

Комплекс создали на базе военного автомобиля «Тигр». В его экипаж входят два стрелка-зенитчика, водитель и командир отделения.