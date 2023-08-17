17 августа 2023, 07:18
Эффективность ЗРК «Гифка-С» в зоне СВО оценили в Ростехе
«Ростех»: ЗРК БД «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя в зоне специальной операции
Зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гибка-С» хорошо зарекомендовал себя при проведении специальной операции. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ростехе.
Технику разработало Конструкторское бюро машиностроения. Ее первые испытания начались еще в 2019 году.
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«Сейчас производство пошло в рамках гособоронзаказа, отзывы по применению хорошие. Наши бригады ведут постоянное техническое сопровождение комплекса, осуществляя выезды в зону боевых действий», — отметили в Ростехе.
ЗРК «Гифка-С» способен противостоять системам высокоточного оружия, крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам, вертолетам и самолетам, летящих на предельно малых и малых высотах в условиях ограниченной видимости и в любое время суток. Вооружение комплекса составляют ракета «Верба», «Игла» и «Игла-С».
Комплекс создали на базе военного автомобиля «Тигр». В его экипаж входят два стрелка-зенитчика, водитель и командир отделения.
Ростех
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