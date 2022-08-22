«Эффективнее и умнее». Минобороны РФ сообщило о совершенствовании вооружения благодаря опыту спецоперации

Специалисты получают обратную связь об использовании вооружения в ходе спецоперации на Украине и совершенствуют его. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов.

«Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал он на полях форума «Армия-2022».

На форуме также анонсировали создание Национального центра развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Он, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, заработает в сентябре.

Лидером по внедрению этих технологий стала сфера здравоохранения. К примеру, специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза, сократив время лечения максимум на 20%.