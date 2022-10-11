«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 17:36 Поделиться Telegram

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Viber «Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО Врач-реаниматолог из Балашихи: профессионализм медиков поможет спасти жизни бойцов ВС РФ

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Заведующий отделением реанимации Московского многопрофильного городского клинического центра «Коммунарка», 45-летний лейтенант медицинской службы Алексей в беседе с «360» поделился своим мнением о роли медиков при проведении специальной военной операции на Украине. Он признался, что ждал повестку с первого дня объявления частичной мобилизации, но получил вызов в военкомат неделю назад.

«Еду помогать нашим. Там нужны наши руки. Анестезиология и реанимация как раз тот профиль, который востребован очень сильно. Здания и умения врачей анестезиологов-реаниматологов помогут спасти много наших ребят», — отметил лейтенант медицинской службы.

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Алексей рассказал, что готов исполнить свой долг, работать в военном госпитале.

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«Я ожидал повестку с первого дня мобилизации. Был абсолютно готов. В моей семье оба деда служили на северном флоте. Один был командиром подводной лодки», — подчеркнул врач.

Ранее мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО.

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