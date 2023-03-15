Спецоперация 15 марта 2023, 07:25 «Единый организм». Расчеты «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ Минобороны России показало, как расчеты «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Читать 360tv в

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» Западного военного округа уничтожили в зоне проведения спецоперации замаскированные позиции Вооруженных сил Украины. Их боевую работу показало Минобороны России.

Ради безопасности расчеты «Мста-С» сменили свои позиции — они делают это до нескольких десятков раз в день. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели помогла им не только дезориентировать украинские подразделения, но и выяснить, где находятся их огневые позиции, потому что ВСУ пытались их обстреливать.

Реклама

Так военные вычислили местоположение очередных замаскированных позиций противника и нанесли по ним удар. В расчет «Мста-С» вошли бойцы, которых призвали по частичной мобилизации осенью 2022 года. Они успешно справились с задачей — за точностью выстрелов помогали следить артиллерийские корректировщики и операторы беспилотников.

Реклама

«Расчет работает, как единый организм. Коллектив слаженый, все свою работу знают», — рассказал командир орудия с позывным Гарпун.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский объявил, что российским силам удалось взять под контроль часть промзоны на Купянском направлении. Они захватили три ангара.