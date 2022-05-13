Единственный сенатор, который служит США, а не Зеленскому

Американский сенатор Рэнд Пол сорвал принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, объяснив, что не готов жертвовать экономикой США ради чужой страны. Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что выступление сенатора напомнило ему цитату из Библии «глас вопиющего в пустыне». Далее — прямая речь собеседника «360».

Сенатор Рэнд Пол — стал единственным голосом, который сказал, что «Я присягал конституции США и обещал служить своей стране». Это замечательное выражение, потому что сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда президенты, министры, премьер-министры депутаты, забыв о своих собственных странах, об избирателях, которые им доверили эту работу, занимаются только проблемами Украины.

У США нет проблем?

Я наблюдаю за этим и думаю: господа, у вас никаких проблем в стране нет? Никаких задач перед вами не ставят ваши избиратели, что вы день и ночь занимаетесь только Украиной?

Заботитесь о том, чтобы дать Украине оружия, денег, принять ее во всевозможные структуры. Нашелся наконец один человек, который наконец сказал: «Вспомните, кому вы присягали».

Я думаю, какое прозвище придумает посол Украины в Германии господин Мельник американскому сенатору. Канцлера Германии Олафа Шольца, который только задумался над тем, стоит ли поставлять Украине наступательное оружие, он обозвал ливерной колбасой. Германия все это проглотила. Кто-то там пытался сказать, что он же канцлер, а не обидевшаяся ливерная колбаса. Посол Украины в США такими заявлениями не прославился. Но надо ждать. У них между собой идет соперничество. Чего-нибудь придумает. Юрий Светов

Зеленский — мыльный пузырь

Сейчас все смотрят на Зеленского. Но ведь он прославился совсем недавно. Если вспомнить, как и чем он играл на пианино. А сегодня журнал Time печатает его на обложке. Из мыльного пузыря надули не весть что. Он решил, что он вершитель судеб и с ним должны консультироваться, его должны спрашивать: канцлеры, министры президенты, как им поступать, чего им делать.

В Зеленском комплекс не маленького человека, а комплекс величия. Сам он уже давно заигрался, но те, кто за ним стоит тоже бы не заигрались в это.