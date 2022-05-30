Единовременные выплаты от России получили 27 тысяч жителей освобожденных регионов

МЧС России выплатило 27 тысячам жителей освобожденных территорий Украины единовременные пособия. Общая сумма составила 300 миллионов рублей, сообщил ТАСС.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. В общей сложности было принято более 29 тысяч заявлений на ее получение. К пожилым и маломобильным гражданам выезжают на дом.

Кроме того, МЧС России отправило на Украину и в Донбасс около 24 тысяч тонн гуманитарной помощи. Последняя автомобильная колонна доставила более 1,3 тысячи тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости.

Погрузку на самолет коробок с продуктами и вещами для жителей Донбасса и Украины показали на видео. Партию гумпомощи собрали жители Камчатки. Доставить их помогли военные.